На окраине Луганска заметили армаду военной техники боевиков (фото)

15:32, 13 апреля 2018
Война
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Техника террористов на окраине Луганска / фото twitter.com/OSCE_SMM

Об этом сообщил первый заместитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александер Хуг, пишет мониторинговая миссия в Twitter.

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"Вооруженные формирования в Луганске объявили о своем намерении нарушить Минские договоренности, а именно: разместить большое количество техники в центре города 9 мая; вооружение уже размещено на окраине Луганска", - заявил Хуг.

ОБСЕ опубликовала фото с воздуха, на котором видна техника террористов, ее вид и количество.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля в Сети появилось видео с российской военной техникой, которая едет в сторону границы с Украиной. На нем видны боевые машины десанта (БМД), каждая из которых может перевозить трех членов экипажа и пять десантников.

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Теги: #боевики#ЛНР#техника#Луганск