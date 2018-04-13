На окраине Луганска заметили армаду военной техники боевиков (фото)

На снимке видны танки, БТРы, БМП, гаубицы, ракетные системы "земля-воздух" и системы залпового огня.

На окраине оккупированного Луганска боевики "ЛНР" выстроили танки, гаубицы, РСЗО и БТРы.

Об этом сообщил первый заместитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александер Хуг, пишет мониторинговая миссия в Twitter.

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"Вооруженные формирования в Луганске объявили о своем намерении нарушить Минские договоренности, а именно: разместить большое количество техники в центре города 9 мая; вооружение уже размещено на окраине Луганска", - заявил Хуг.

ОБСЕ опубликовала фото с воздуха, на котором видна техника террористов, ее вид и количество.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля в Сети появилось видео с российской военной техникой, которая едет в сторону границы с Украиной. На нем видны боевые машины десанта (БМД), каждая из которых может перевозить трех членов экипажа и пять десантников.