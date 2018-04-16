Боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из гранатометов - штаб

В результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не пострадал.

По состоянию на 18.00 на Донбассе зафиксировано 22 обстрела украинских опорных пунктов со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 16 апреля 2018 года.

Читайте также"Теперь на 17 российских наемников меньше": в районе Докучаевска террористы "ДНР" понесли значительные потери - волонтеры

На Донецком направлении из 82-мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны защитники Песков. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь по защитникам Водяного, Верхнеторецкого и Авдеевки. Кроме того, из гранатометов и стрелкового оружия агрессор обстреливал укрепления Вооруженных сил Украины вблизи Новотроицкого и Марьинки, из бронетранспортеров – недалеко от Водяного, а из крупнокалиберных пулеметов - в районе Лебединского.

Также из гранатометов и снайперского оружия огонь велся вблизи Широкино.

На Луганском направлении боевики применили вооружение БМП и гранатометы по укреплениям украинских воинов под Луганским. Кроме того, из гранатометов были обстреляны защитники Крымского, а из крупнокалиберных пулеметов - Новолуганского.

«В результате вражеского огня ни один украинский военнослужащий не пострадал. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями Вооруженных сил Украины», - говорится в сводке.