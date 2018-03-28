"Заканчивается четвертая зима с начала конфликта": Хуг призвал воплотить договоренности о перемирии 30 марта
Первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Хуг призывает все стороны на Донбассе воплотить договоренности о возобновлении обязательств по соблюдению режима перемирия, и в частности, накануне Пасхальных праздников.
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Об этом он сказал на брифинге в оккупированном Луганске. Он напомнил, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе объявила о возобновлении обязательств соблюдать режим прекращения огня с 30 марта.
"И вместо того, чтобы приближаться ближе друг к другу, проводить обучение и ротацию, применять тяжелое вооружение, стороны могли бы теперь воспользоваться относительным затишьем для воплощения соглашений в полном объеме", - подчеркнул Хуг.
"Это возможность для того, чтобы гражданская логика начала преобладать, и чтобы военная логика исчезла", - подчеркнул он.
Также Хуг отметил, что уже заканчивается четвертая зима с тех пор, как продолжается конфликт на Донбассе.
"Гражданское население с обеих сторон линии разграничения хочет, чтобы конфликт прекратился с началом весны. Они хотят вернуться к нормальной жизни, они хотят ухаживать за своими садами, сажать овощи, ухаживать за своими цветами", - заявил Хуг.
"И это зависит от нас и также вас, чтобы призвать стороны дать возможность гражданскому населению иметь покой, защиту и безопасность, и позволить им жить нормальной жизнью, которую они имели четыре года назад", - сказал первый заместитель руководителя наблюдательной миссии ОБСЕ.
Как сообщал УНИАН, 26 марта Трехсторонняя контактная группа договорилась о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном прекращении огня с 30 марта 2018 года.