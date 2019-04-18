В Таиланде пляж из фильма с Ди Каприо закроют от туристов на пять лет

13:09, 18 апреля 2019
Новости туризма
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REUTERS

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Об этом сообщает газета Khaosod со ссылкой на главу Национального парка Ноппарат Тара.

Он отметил, что экосистема бухты постепенно восстанавливается. Сотрудники нацпарка и волонтеры планируют посадить 23 тыс. кораллов.

Директор парка Ворапхота Ломлима отметил, что бухту придется закрыть, пока природа полностью не восстановится. По его словам, это должно произойти в течение четырех-пяти лет.

Власти Таиланда закрыли бухту в мае 2018 года на четыре месяца для восстановления коралловых рифов. Впоследствии пляж закрыли еще на полгода.

Бухта Майя Бэй известна благодаря фильму «Пляж» британского режиссера Денни Бойла, главную роль в котором сыграл Леонардо Ди Каприо. До введения запрета ежедневно ее посещали около 5 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, ранее Таиланд ввел безвизовый режим для Украины.

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Теги: #Таиланд#Ди Каприо