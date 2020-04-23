Японские серферы массово покоряют волны, несмотря на призывы властей ответственнее соблюдать социальную дистанцию (фоторепортаж)
Пока весь мир сидит на изоляции, японские серферы не сдаются и массово активно покоряют волны.
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Вот так 23 апреля было на популярном пляже Katase Nishihama в городе Фудзисава на острове Хонсю. И это несмотря на то, что власти Японии только что попросили граждан более ответственно относится к соблюдению социальной дистанции.
Отметим, Япония довольно долго воздерживалась от введения жестких мер против коронавируса, несмотря на близость к Китаю. Впрочем 7 апреля власти страны все же объявила чрезвычайное положение в стране из-за пандемии опасного вируса.
В течение последних двух недель в Японии отмечается более резкое возрастание количества заразившихся коронавирусом. По состоянию на 23 апреля там заразились 11 950 человек, из которых более 7 тысяч, начиная с 9 апреля.
Как сообщал УНИАН.Туризм, в Украине карантин из-за коронавируса ввели в середине марта, а 22 апреля его снова продлили - на этот раз до 11 мая. Тем временем улицы столицы Украины Киева за период карантина опустели и выглядят вот так.
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