Супруга 45-го президента США Дональда Трампа Мелания показала, как она в этом году украсила Белый дом к Рождеству.
По традиции, именно первая леди США отвечает за декорирование официальной резиденции президента США, и в этом году Мелания осуществляет эту важную миссию в последний раз, ведь Дональду Трампу не удалось избраться на второй срок. Соответственно, уже совсем скоро Мелания Трампа передаст эти обязанности жене Джо Байдена - Джилл.
В этом году Мелания, как и в предыдущие годы, вновь использовала много красного и белого в оформлении, а также желтого и огромное количество огоньков, создавая настоящее праздничное настроение. Ну а сказочной атмосферы добавили пряничные домики, и игрушечные машинки, самолетики и кораблики в декоре. Не обошлось и без игрушечной железной дороги.
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