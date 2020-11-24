Супругу действующего президента США Дональда Трампа Меланию запечатлели у Белого дома в Вашингтоне во время доставки и установки рождественской ели. В этот момент она была без мужа.
Читайте такжеМелания Трамп собирается подать на развод – СМИЕе снимки опубликовал Reuters.
Первая леди была одета в стильное длинное пальто черно-белой расцветки и с объемным воротником, сапоги на высоких каблуках и длинные перчатки.
50-летняя Трамп попала в объективы фотографов с новой прической. Она сменила цвет волос, сделав окрашивание светлого оттенка.
Как пишет Mirror, первая леди проигнорировала вопрос репортеров о настроении и состоянии Дональда Трампа после проигрыша на выборах.
Выборы президента США 2020
- Джо Байден, который был признан ведущими американскими медиа избранным президентом на основании предварительных результатов голосования во всех штатах, должен вступить в должность президента 20 января.
- Трамп пока отказывается признать поражение и пытается признать недействительными или отменить результаты выборов в ряде штатов с помощью судебных исков, заявляя о «масштабных махинациях», доказательств которых пока представлено не было.
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