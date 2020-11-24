Первая леди проигнорировала вопрос репортеров о настроении и состоянии Дональда Трампа после выборов.

Супругу действующего президента США Дональда Трампа Меланию запечатлели у Белого дома в Вашингтоне во время доставки и установки рождественской ели. В этот момент она была без мужа.

Читайте такжеМелания Трамп собирается подать на развод – СМИЕе снимки опубликовал Reuters.

Первая леди была одета в стильное длинное пальто черно-белой расцветки и с объемным воротником, сапоги на высоких каблуках и длинные перчатки.

50-летняя Трамп попала в объективы фотографов с новой прической. Она сменила цвет волос, сделав окрашивание светлого оттенка.

Как пишет Mirror, первая леди проигнорировала вопрос репортеров о настроении и состоянии Дональда Трампа после проигрыша на выборах.

Выборы президента США 2020

Джо Байден, который был признан ведущими американскими медиа избранным президентом на основании предварительных результатов голосования во всех штатах, должен вступить в должность президента 20 января.

Трамп пока отказывается признать поражение и пытается признать недействительными или отменить результаты выборов в ряде штатов с помощью судебных исков, заявляя о «масштабных махинациях», доказательств которых пока представлено не было.

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Автор: Катерина Шварц