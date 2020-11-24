Мелания Трамп / фото REUTERS

Супругу действующего президента США Дональда Трампа Меланию запечатлели у Белого дома в Вашингтоне во время доставки и установки рождественской ели. В этот момент она была без мужа.

Читайте такжеМелания Трамп собирается подать на развод – СМИЕе снимки опубликовал Reuters.

Первая леди была одета в стильное длинное пальто черно-белой расцветки и с объемным воротником, сапоги на высоких каблуках и длинные перчатки.

50-летняя Трамп попала в объективы фотографов с новой прической. Она сменила цвет волос, сделав окрашивание светлого оттенка.

Как пишет Mirror, первая леди проигнорировала вопрос репортеров о настроении и состоянии Дональда Трампа после проигрыша на выборах.

Выборы президента США 2020

  • Джо Байден, который был признан ведущими американскими медиа избранным президентом на основании предварительных результатов голосования во всех штатах, должен вступить в должность президента 20 января.
  • Трамп пока отказывается признать поражение и пытается признать недействительными или отменить результаты выборов в ряде штатов с помощью судебных исков, заявляя о «масштабных махинациях», доказательств которых пока представлено не было.

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Автор: Катерина Шварц