Карантин в Париже: улицы французской столицы опустели (фоторепортаж)

Улицы Парижа стоят пустые. На всей территории страны ввели карантин, который обеспечивают правоохранители.

С 17 марта на всей территории Франции ввели карантин для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Все передвижения по стране ограничили. Сборы, семейные и дружеские встречи запрещены, прогулки и посещение общественных мест не допускаются. На улице можно появляться только по необходимости. Соблюдение карантина контролирует полиция.

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Такие меры вызваны рекордным скачком заболеваемости и смертности с момента появления в стране коронавируса.

Пока карантинные меры не дали ощутимых результатов. Количество больных увеличивается.

Так выглядят улицы французской столицы, которые, обычно, переполнены местными жителями и туристами.

Как сообщал ранее УНИАН, украинка, которая живет во Франции рассказала, что происходит в стране сейчас, во время вынужденного карантина.