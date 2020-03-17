Украинка из Франции Людмила Шевченко: Украинцы, которые работают во Франции, планируют "любыми тропами" возвращаться в Украину. И это очень рисковый сигнал

Коронавирус продолжает свое смертоносное шествие по планете. И если в Китае, откуда стартовал COVID-19, эпидемия пошла на спад, то в Европе она только начинает разрастаться. Страны ЕС одна за другой объявляют общенациональный карантин, перекрывают железнодорожное и авиасообщение, запрещается въезд иностранцев. Закрываются школы, детсады, вузы и магазины, кроме продуктовых и аптек, минимизируется движение общественного транспорта, урезаются рабочие дни на предприятиях. Многие из них и вовсе закрываются на неопределенное время. Удар коронавируса пришелся не только на человеческие жизни, но и на экономики.

Ограничительные меры пока не дали особых результатов. Больных становится все больше. В Европе к воскресенью количество смертей из-за коронавируса достигло 2291, в мире скончалось 6420, из них более половины – за пределами Китая. В Италии только за последние сутки зарегистрировано 368 смертей, всего в стране от эпидемии скончалось 1809 человек. То есть, в Европе вирус сейчас распространяется быстрее, чем в Китае.

Еще один страшный «рекорд» - самый большой скачок заболеваемости и смертности с момента появления в стране Covid-19. Его установила Франция. Там к воскресенью зарегистрировано 5423 случая заражения, 127 человек скончались. За сутки было выявлено более 900 случаев заражения и 36 летальных исходов.

Из уст французских властей, как и руководителей остальных стран Европы, звучат неутешительные прогнозы: распространение коронавируса пойдет на спад после того, как им переболеют до 70% населения. Чиновники во Франции поясняют, что полностью сдержать эпидемию не удастся, поэтому пытаются путем карантина и закрытия границ растянуть процесс во времени, дабы от наплыва пациентов систему здравоохранения не накрыл коллапс.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран призвал французов соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Между тем, по его словам, он лично наблюдал, как люди, в том числе множество пожилых людей со своими внуками, массово выходят на прогулки в скверы и парки, несмотря на все предупреждения.

О том, как Франция входит в жесткий карантин, УНИАН поговорил с украинкой Людмилой Шевченко, которая давно живет под Ниццей, в Приморских Альпах, всего в 30 километрах от Италии.

Как на данный момент, на фоне распространения коронавируса, обстоят дела во Франции?

У нас объявлен карантин. С понедельника закрыты все садики, школы, развлекательные и спортивные заведения, кафе, рестораны, все не продуктовые магазины, театры и т.д. Запрещены массовые мероприятия. Об этом решении правительства было сообщено еще в пятницу. Таким образом, все были к этому готовы. Работают исключительно продуктовые супермаркеты, аптеки и банки.

А какое настроение у людей, паники нет?

Еще несколько дней назад, уже прекрасно зная, какой кошмар происходит в Италии, а она от моего места жительства всего в 30 километрах, французы вели себя, как обычно: рестораны и кафе были забиты, свободных мест не было. Даже в воскресенье, когда уже было объявлено о введении жесткого карантина с понедельника, люди ринулись на улицу – в парки, на море, начались какие-то массовые гуляния. Никто никаких дистанций на соблюдал, обнимались и целовались при встрече, по французской традиции. То есть, как оказалось, французы совершенно неадекватно относятся к происходящему. В понедельник утром пока все без изменений, людей стало немного меньше, но это из-за рабочего дня.

Еще одна странная вещь: несмотря на озвученный план властей ввести карантин, в воскресенье повсеместно состоялся первый тур муниципальных выборов. А теперь спорят – проводить ли второй тур. Но без него и первый будет аннулирован. Люди поговаривают, что Франция поздно ввела карантин именно из-за желания властей провести выборы. И это, по мнению французов, большая ошибка.

Как из-за карантина решаются вопросы с работой? Как она будет оплачиваться?

Что касается магазинов и других предприятий из сферы обслуживания, то ввиду потери клиентов и пользователей, будут урезаться часы работы или количество рабочих дней в неделю. Но зарплату власти обещают сохранить в полном объеме. 70% оплатит государство, 30% - компания. Кстати, очень многие уже работают на удаленке.

Маски и дезинфицирующие средства свободны в продаже?

Масок в продаже еще две недели назад не было. Дезинфицирующие гели неделю назад можно было свободно купить, сейчас их в аптеках и магазинах гораздо меньше, и вдруг стали дороже. Но вышел указ правительства о наполнении этого рынка, также об установлении на средства гигиены фиксированных цен.

А «с рук» - у спекулянтов - эти средства продаются?

У нас такого нет.

На карантин закрыты школы и детсады. Как решается вопрос с уходом за детьми?

В школах и детсадах работают дежурные группы для детей, родители которых являются медработниками, или задействованы в обеспечении карантина. Также многие родители переведены на дистанционную работу. Если это сделать невозможно, то компания предоставляет оплачиваемые «родительские каникулы». Они могут быть поочередными – какое-то время дома остается с детьми мама, затем – отец. Но они в обязательном порядке будут компенсированы.

Как обстоят дела с продуктами в магазинах?

Полки в крупных населенных пунктах опустели. В соцсетях выставляют показательные видео. Сразу раскупили макароны, туалетная бумага – дефицит. Сейчас уже разбирают мясные и молочные продукты.

Передвигаться сейчас внутри страны можно свободно?

Междугороднее передвижение пока не закрыто, проезд свободный. Но, думаю, ограничения будут введены, как и в Италии.

Есть ли в твоем окружении украинцы? Не говорят ли они о возвращении на родину?

В Ницце, как и во Франции в целом, работает много украинцев. В личных разговорах, в соцсетях они говорят и пишут, что собираются «любыми тропами» возвращаться в Украину. Думаю, что это очень рисковый сигнал.

Твои родители живут в Украине. Вы, конечно, общаетесь. Как они переживают происходящее?

Я из Черниговкой области. Родители - пожилые люди, то есть, в первой зоне риска. Но пока тоже как-то неадекватно к коронавирусному вопросу относятся. Ездят на километровые расстояния в гости, хотя этого делать сейчас нельзя. При этом заявляют, что все равно медицина не поможет, так как нет элементарных медсредств. Надеюсь, все закончится хорошо. Нужно пережить эту заразу. Но для этого нужно быть предельно ответственными и осторожными, заботясь о своем здоровье.

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Уже после нашего разговора с Людмилой Шевченко, перед публикацией интервью, стало известно, что Франция, из-за массового игнорирования населением карантинных правил, вводит новые, беспрецедентные меры. Президент Эмманэль Макрон в обращении к нации объявил, что страна находится в состоянии «войны против невидимого врага» и предупредил, что с 17 марта все передвижения по стране будут ограничены, собрания, семейные и дружеские встречи запрещены, прогулки и посещения общественных мест не допускаются. На улице можно появляться только по необходимости. Контролировать соблюдение карантина будет полиция. Кроме того, в Париж, а также другие крупные города, будут введены войска.

Любой гражданин, вышедший из дома, должен будет иметь при себе документ, который подтверждает невозможность работать удаленно или при исключительной необходимости. Нарушившие карантин без уважительной причины, будут оштрафованы.

Такси и гостиницы могут быть мобилизованы для перевозки и размещения медиков, которые сейчас «на передовой». В отдельных регионах, например, в Эльзасе, будут развернуты полевые госпитали.

Второй тур муниципальных выборов перенесен на неопределенный срок. Проведение пенсионной реформы отложено.

Также Макрон рассказал о том, как будет введено в действие решение о закрытии Шенгена и границ Евросоюза для иностранцев, которое вступит в силу в полдень 17 марта.

Нана Черная