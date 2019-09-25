Успеть до конца года: как ремонтируют президентский Дом с химерами (фоторепортаж)

Капитальный ремонт президентской резиденции должны завершить до конца 2019 года.

В Киеве продолжается ремонт так называемого Дома с химерами, расположенного по улице Банковая, 10 напротив Офиса президента Украины.

О планах провести капитальный ремонт здания стало известно в конце 2018 года. Тогда же сообщалось, что работы обойдутся в 18,4 млн грн, а завершить их должны до конца 2019 года.

Читайте такжеИсторический клинкер и современная плитка: в Чернигове за 56 миллионов реконструировали центральную площадь (фоторепортаж)

Дом с химерами был построен в 1901-1903 годах по проектром архитектора Владислава Городецкого. Получил он свое название благодаря скульптурным украшениям на мифологические и охотничьи сюжеты, расположенным на фасадах сооружения. Строился он как доходный дом с помещениями для проживания семьи архитектора. Однако в 1917 году дом был национализирован советской властью и с того времени использовался по ее указаниям.

Уже в независимой Украине сначала там разместили Министерство здравоохранения, затем филиал Национального художественного музея. В 1998 году начали его масштабную реконструкцию, которую завершили лишь в 2004 году. Тогда же Дом с химерами стал резиденцией главы государства. Теперь здесь расположены служебные кабинеты сотрудников аппарата президента и зал для официальных мероприятий.

Обычные украинцы и иностранные туристы также могут попасть в середину Дома с химерами, где собрана немалая коллекция произведений искусства, по предварительной записи в рамках экскурсии.