Удивительные скульптуры из песка показали на фестивале в Бельгии (фото)

На протяжении четырех недель скульпторы создавали песочную сказку по мотивам лучших диснеевских мультипликационных фильмов и не только.

В Бельгии, в городе Остенд, прошел фестиваль песчаных скульптур "Мечты". Показать свое мастерство приехало тридцать скульпторов со всего мира.

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На протяжении четырех недель они создавали эту песочную сказку по мотивам лучших диснеевских мультипликационных фильмов и не только.

Но, результат того стоил. Из шести тысяч тонн песка скульпторы соорудили 150 прекрасных монументов огромных размеров, которые порадовали как малышей, так и их родителей. На фестивале можно будет встретиться с увеличенными, песчаными версиями любимых мультяшек и киногероев.