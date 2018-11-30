В Ливерпуле установили скульптуру ангела, изготовленную из 100 тысяч ножей (фото, видео)
11:37, 30 ноября 2018Фотоотчеты
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Высота ангела - более 8 метров.
В британском Ливерпуле установили скульптуру, полностью выполненную из ножей.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Ангел сконструирован из ста тысяч ножей, мечей и мачете. Все это холодное оружие конфисковано полицией во время спецопераций.
Высота ангела - более 8 метров. Художник Альфи Брэдли создал скульптуру, чтобы напомнить людям о всех погибших от холодного оружия.
К Католическому Рождеству ее можно будет увидеть рядом с Англиканским собором Ливерпуля.
В Ливерпуле установили скульптуру ангела, изготовленную из 100 тысяч ножей
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