Названы самые очаровательные деревушки Европы

Популярный сайт о путешествиях определил лучшие небольшие городки Европы, куда стоит податься туристам, желающим отдохнуть от городской суеты.

Один из самых популярных порталов о путешествиях TripAdviser назвал топ самых очаровательных небольших деревушек Европы, которые обязательно стоит посетить, если вы хотите спокойного и размеренного отдыха, вдали от городского шума.

Самые очаровательные деревни Европы по версии TripAdviser:

Деревня Бибери (Англия)

Деревня Бибери находится в графстве Глостершир на юго-востоке страны и ее население составляет чуть больше 600 человек. Деревушка считается одно из самых красивых в регионе и чрезвычайно популярна среди туристов. Бибери расположена среди гряды зеленых холмов Котсуолд-Хиллс и состоит почти полностью из светло-бежевых каменных коттеджей, включая знаменитую линию коттеджей Арлингтон-Роу, датируемую 1380 годом.

Коммуна Эз (Франция)

Коммуна Эз на юго-востоке Франции в регионе Прованс - Альпы - Лазурный берег расположена на вершине холма на французской Ривьере с видом на Средиземное море и занимает одно из самых живописных мест в регионе. Многие из его зданий относятся к Средневековью, однако здесь также много магазинов и ресторанов, а также Ботанический сад. Городок Эз с населением почти 3 тысячи человек живет преимущественно туризмом, особо популярн среди пар, ищущих романтического уединения.

Деревня Конг (Ирландия)

Деревушка Конг с населением всего около 150 человек находится на границах графств Мейо и Голуэй, и известна в первую очередь своим замком Эшфорд, который был местом действия оскароносного фильма "Тихий человек" 50-х годов прошлого века. Нынче это место привлекает многих фанатов фильма, особенно из Америки, а сам замок нынче функционирует как отель.

Город Баден-Баден (Германия)

Город Баден-Баден в земле Баден-Вюртемберг на западных склонах Шварцвальда никак не назовешь деревней по размеру и населению (почти 57 тысяч человек), но атмосферам там вполне соответствующая тихой деревушке. В первую очередь Баден-Баден известен своими горячими источниками, которые использовались ещё древними римлянами, а нынче привлекают многочисленных туристов. В Баден-Бадене даже сохранились развалины римских бань. Также в городе есть множество исторических достопримечательностей, церквей, музеев, садов и многое другое.

Городок Монтепульчано (Италия)

Итальянский город маньеристских палаццо Монтепульчано находится на самом юге Тосканы, в провинции Сьена, на высоте 2000 метров над уровнем моря. Туристы могут найти здесь помимо тихого отдыха великолепную архитектуру эпох Средневековья и Ренессанса, а также широкие возможности для посещения местных виноделен. Монтепульчано окружен укреплениями, датируемыми 14 веком, а также имеет на своей территории несколько церквей и общественных площадей.

Городок Ия (Греция)

Городок Ия с населением чуть более тысячи человек является самым северным из нескольких городков на греческом острове Санторини. В нем расположены Военно-морской музей и "форт Лондза" - полуразрушенный замок и наблюдательный пункт, сохранившийся со времен венецианского владычества над городом. В первую очередь среди туристов Ия известен как место для просмотра заката, но также фантастичен в любое время дня благодаря обилию типичных белоснежных строений, увенчанных голубыми куполами, а также потрясающим видом на Эгейское море.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее были названы самые недооцененные туристические направления Средиземноморья.