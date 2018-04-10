Как в Иордании отмечали День мигрирующих птиц (фоторепортаж)
16:21, 10 апреля 2018Фотоотчеты
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Традиционно в Акабе весной и осенью останавливаются многочисленные виды птиц на пути в/из теплых краев.
В портовом городе Акаба в Иордании в начале апреля отметили необычный праздник - День мигрирующих птиц.
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Традиционно на территории так называемой птичьей обсерватории в Акабе останавливаются многочисленные виды мигрирующих птиц, а потому жители города и туристы съезжаются сюда понаблюдать за ними весной и осенью.
Также в Акабе в День мигрирующих птиц запускали воздушных змеев в виде птиц.
Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее стали известны лучшие места в мире для «берд-вотчеров».
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