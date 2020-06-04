Зеленский хочет отменить визы для Китая и других стран для развития туризма

По словам президента, Украина должна конкурировать за туриста.

Президент Владимир Зеленский будет предлагать Министерству иностранных дел осуществить визовую либерализацию для Китая и ряда других стран, граждане которых стремятся приехать в Украину с туристической целью.

Об этом он заявил во время встречи с представителями туристической отрасли в Каменце-Подольском Хмельницкой области.

"Я дам задание МИД, потому что это моя вертикаль. Мое предложение о визовой либерализации, особенно сейчас - отменить визы из того списка стран, граждане которых хотят к нам попасть", - сказал Зеленский.

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По его словам, это касается ряда арабских стран, а также Австралии, Новой Зеландии, Индии, Китая.

"Самое главное - Китай, потому что там невероятное количество туристов, которые хотят в Украину", - сказал президент.

Он напомнил, что в Украине визовая политика заключается в том, что для той страны, которая отменяет визы для украинцев, Украина зеркально отменяет визы для граждан этой страны.

"Сейчас, наверное, не то время. Нам надо конкурировать за туриста, поэтому я считаю, что надо отменить (визы - УНИАН), и я думаю, приедет к нам очень много, особенно, китайцев, индийцев, которые хотят приехать в Украину", - сказал Зеленский.

Ранее УНИАН сообщал, что в Министерстве иностранных дел Украины ожидают прибытие оценочной миссии из Канады для изучения возможности либерализации визового режима между странами.

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