Соответствующий хэштег получил уже 340 миллионов просмотров и 20 000 комментариев.

В Китае произошел скандал из-за рекламного видео государственной железнодорожной компании. Там призывали женщин не носить макияж во время поездок в поездах. Компанию обвинили в сексизме.

Как сообщает CNN, клип China Railway стал самым востребованным и обсуждаемым в китайской соцсети Weibo. По состоянию на субботу соответствующий хэштег получил уже 340 миллионов просмотров и 20 000 комментариев.

На видео, которое компании обнародовала еще в июле, видна женщина в салоне скоростного поезда. Она снимает себя на видео, пока делает макияж. Ее прерывает мужчина на соседнем сиденье, который также носит лосьон. При этом он заявил, что ему не нужен макияж. Затем женщина извиняется и помогает мужчине убраться.

Видео дня

Пользователи китайской соцсети раскритиковали видео как оскорбительное. В частности, они не понимают, почему женщины, которые наносят макияж, демонстрируют нецивилизованное поведение. Многие другие также отстаивали право носить макияж.

Интересные новости из соцсетей

Недавно УНИАН сообщал, что девушка развелась с мужем сразу после свадьбы. В день свадьбы жених толкнул свою возлюбленную лицом в дорогой торт.

В то же время в сети завирусился видеоролик, на котором мужчина дома работает в окружении трех котов, а еще одно животное находится у него на руках.

Вас также могут заинтересовать новости: