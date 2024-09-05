Кажется, люди уже разочаровались в приложениях для знакомств, которые не приносят никакого реального результата.

В Испании набирает популярность новый метод поиска романтических знакомств, который становится неплохой альтернативой приложениям для знакомств. Преимуществом метода является то, что вы вживую видите человека, с которым можно познакомиться, пишет The Washington Post.

"Если вы хотите пойти на свидание, вы просто идете в супермаркет Mercadona, берете ананас и кладете его вверх ногами в тележку. Если вы найдете кого-то, кто вам нравится, и у него случайно есть свой ананас, вы можете начать говорить", - пояснил 24-летний Деймон Фан, который живет в Барселоне.

Этот метод, который распространился благодаря TikTok, привел к тому, что десятки испанских одиночек записывали свой опыт в приложении - некоторые с более очевидным успехом, чем другие. Это также последний признак глобального поворота против приложений для знакомств, вызванного усталостью от свайпов, и многие сообщают, что они считают онлайн-знакомства все более бесплодными. В некоторых американских городах возрождаются популярные в прошлом "экспресс-свидания".

Видео дня

"Я думаю, что сейчас программы очень однообразны, и люди уже ищут что-то другое. Чтобы больше узнавать людей, а не просто видеть идеальное или красивое фото в приложении", - сказал Густаво Контрерас, 28-летний официант, который живет в Малаге, на южном побережье Испании.

Испанский комик Виви Лин, который тоже присоединился к тренду, предположил, что с 7 до 8 вечера - это хорошее время, чтобы найти человека для флирта в сети магазинов Mercadona. Некоторые даже жалуются на дефицит ананасов в магазинах из-за нового тренда в знакомствах.

Однако есть и те, кто часами катают ананас в коляске вдоль стендов с товарами, однако никто не торопится с ними знакомиться. И это очень разочаровывает этих людей.

В сети магазинов Mercadona подтвердили журналистам, что эта тенденция наблюдается в их магазинах, но заверили, что это не является частью их маркетинговой стратегии. Отмечается, что компания даже не имеет официального аккаунта в TikTok. И общие продажи ананасов существенно не выросли, говорят в сети магазинов.

Метод ананаса является последним примером того, как людям надоели приложения для знакомств. Многие пользователи сообщают, что пользоваться программами все больше неприятно, ссылаясь на новые структуры ценообразования и настроенные алгоритмы. С появлением чат-ботов с искусственным интеллектом многие волнуются, общаются ли они вообще с реальным человеком.

Проблема приложений для знакомств

Как писал УНИАН, мобильные приложения для знакомств вредят формированию нормального сексуального поведения у молодого поколения и совсем не способствуют здоровым отношениям. По словам социального психолога Джонатана Гайдта, ключевая проблема заключается в диспропорции количества приглашений к знакомству, которые получают люди с привлекательной внешностью по сравнению с другими.

"Большинство мужчин [на сайтах знакомств] не получают реакций [от женщин]. Не получают свиданий. И они думают, что это женщины глупые. Что у них слишком много требований", - объясняет психолог.

Так же происходит и с женщинами.

Вас также могут заинтересовать новости: