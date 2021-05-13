Самолет поднимется над облаками, откуда пассажиры смогут наблюдать за полным лунным затмением и суперлуной.

В Австралии запустят специальный авиарейс, чтобы пассажиры смогли увидеть суперлуние и затмение.

Как говорится на сайте компании Qantas, которая устраивает этот необычный полет, рейс состоится 26 мая. Самолет Boeing 787 Dreamliner вылетит из Сиднея, а сам полет продлится 2,5 часа. Самолет поднимется над облаками и направится на восток, над Тихим океаном.

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Организаторы утверждают, что у этого "Боинга" самые большие окна из всех пассажирских самолетов. Это позволит любоваться суперлуной и полным лунным затмением на высоте более 12 тысяч метров.

Пассажиров также будет сопровождать астроном Ванесса Мосс, которая спроектировать оптимальную траекторию полета и расскажет о суперлунах и обо всем, что касается космоса и астрономии.

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Автор: Екатерина Лиманская