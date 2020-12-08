Эксперт отметил, что туристические предпочтения сейчас связаны с доступностью перелетов.

В условиях пандемии украинцы путешествуют в Турцию, Египет, на Занзибар, в ОАЭ, Доминиканскую Республику и Мальдивы.

Об этом рассказал директор турагентства Юрий Дереш в эфире телеканала "Украина 24". Он отметил, что туристические предпочтения сейчас связаны преимущественно с доступностью перелетов.

Читайте такжеГора Эверест оказалась выше, чем считалось

На вопрос, куда сейчас люди планируют ехать по сравнению с прошлым годом, Дереш ответил: "Доступные страны, куда есть прямые авиаперелеты или с пересадкой, это Турция, Египет, Занзибар - этот остров принадлежит Танзании, - ОАЭ, Доминиканская Республика, Мальдивы. На лыжных направлениях - это Турция, Болгария, Македония, Сербия и Черногория".

По его словам, Австрия, Италия, Франция, Словакия и Польша закрыты для Украины, поэтому "выбирать особо не из чего".

Комментируя стоимость отдыха, директор турагентства отметил: "Если привязываться к стоимости в валюте, то, безусловно, стоимость туров уменьшилась. Но сама гривня немного упала по отношению к доллару и евро. В гривнях стоимость, возможно, немного выросла или осталась такой же. Часть отелей не открылась, часть стимулирует продажи на Новый год, чтобы хоть что-то заработать. Самые доступные лыжные туры - Македония, Болгария, чуть дороже Турция, Сербия".

Вас также могут заинтересовать такие новости о туризме:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Андрей Василюк