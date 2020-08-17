«Укрзализныця» с 22 августа возобновляет курсирование поезда Львов-Солотвино

Поезд будет делать остановки на станциях Сянки, Ужгород, Чоп, Берегово, Хуст, Тячев.

Акционерная компания «Укрзализныця» с 22 августа возобновляет курсирование поезда № 601/602 Львов-Солотвино.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Как будет ездить поезд Львов-Солотвино

Отмечается, что из Львова в Солотвино поезд отправится с 22 августа и будет курсировать по четным числам. В обратном направлении, из Солотвино, движение будет восстановлено с 23 августа - по нечетным числам.

«Поезд будет делать остановки, в частности, на станциях: Сянки, Ужгород, Чоп, Берегово, Хуст, Тячев и другие. Ознакомиться со всем перечнем остановок поезда и приобрести билеты можно через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах», - говорится в сообщении.

Правила проезда в поездах в период пандемии коронавируса

В пресс-службе напомнили, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса.

«Также усилена обработка постельного белья во время стирки. В каждом вагоне установлен санитайзер, которым могут пользоваться пассажиры. В вагонах размещены рекомендательные наклейки о правилах личной гигиены в условиях карантина. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

Чем известно Солотвино

Как сообщается в Wikipedia, Солотвино - поселок городского типа Тячевского района Закарпатской области Украины. В поселке находятся пограничный переход в Румынию на мосту через Тису и таможенный пост "Солотвино".

Главной особенностью Солотвино являются соляные копи, добыча каменной соли в которых проводится ещё с эпохи бронзы (второе тысячелетие до нашей эры).

Соленые Солотвинские озера в западной части поселка являются популярным местом отдыха. Самым крупным из Солотвинских озер является озеро Кунигунда, находящееся на месте одной из затопленных старых шахт. В поселке имеется музей истории соледобычи.

Начиная с 2000-х годов из-за вовремя не устраненного увеличивающегося притока пресных грунтовых вод и размывания подпочвенных соляных пластов на территории поселка произошло развитие карстовых провалов, угрожающее жилым домам и другим зданиям. Среди прочего затопило шахту № 9, где находились подземные помещения аллергологической больницы со спелеотерапией для больных астмой. В шахте №8 находились подземные помещения Закарпатской областной аллергологической больницы.



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Автор: Александр Куницкий