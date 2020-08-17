«Укрзализныця» с 22 августа возобновляет курсирование поезда Львов-Солотвино
Акционерная компания «Укрзализныця» с 22 августа возобновляет курсирование поезда № 601/602 Львов-Солотвино.
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Об этом сообщила пресс-служба компании.
Как будет ездить поезд Львов-Солотвино
Отмечается, что из Львова в Солотвино поезд отправится с 22 августа и будет курсировать по четным числам. В обратном направлении, из Солотвино, движение будет восстановлено с 23 августа - по нечетным числам.
«Поезд будет делать остановки, в частности, на станциях: Сянки, Ужгород, Чоп, Берегово, Хуст, Тячев и другие. Ознакомиться со всем перечнем остановок поезда и приобрести билеты можно через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах», - говорится в сообщении.
Правила проезда в поездах в период пандемии коронавируса
В пресс-службе напомнили, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса.
«Также усилена обработка постельного белья во время стирки. В каждом вагоне установлен санитайзер, которым могут пользоваться пассажиры. В вагонах размещены рекомендательные наклейки о правилах личной гигиены в условиях карантина. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр», - говорится в сообщении.
Отмечается, что для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.
Чем известно Солотвино
- Как сообщается в Wikipedia, Солотвино - поселок городского типа Тячевского района Закарпатской области Украины. В поселке находятся пограничный переход в Румынию на мосту через Тису и таможенный пост "Солотвино".
- Главной особенностью Солотвино являются соляные копи, добыча каменной соли в которых проводится ещё с эпохи бронзы (второе тысячелетие до нашей эры).
- Соленые Солотвинские озера в западной части поселка являются популярным местом отдыха. Самым крупным из Солотвинских озер является озеро Кунигунда, находящееся на месте одной из затопленных старых шахт. В поселке имеется музей истории соледобычи.
- Начиная с 2000-х годов из-за вовремя не устраненного увеличивающегося притока пресных грунтовых вод и размывания подпочвенных соляных пластов на территории поселка произошло развитие карстовых провалов, угрожающее жилым домам и другим зданиям. Среди прочего затопило шахту № 9, где находились подземные помещения аллергологической больницы со спелеотерапией для больных астмой. В шахте №8 находились подземные помещения Закарпатской областной аллергологической больницы.
- Соляные шахты в Солотвино / фото УНИАН
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- С 19 августа "Укрзализныця" возобновляет курсирование ночного прямого поезда №71/72 Киев-Запорожье.
- С 17 августа из-за ужесточения карантина "Укрзализныця" приостановила посадку пассажиров на трех станциях - Самбор, Дубно и Клевань.
- С 13 августа "Укрзализныця" возобновила курсирование поездов из Киева в Ивано-Франковск и Черновцы.
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