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Отдых в Грузии снова отменяется: местные власти опять продлили ограничения на международные авиарейсы

17:27, 17 августа 2020
Новости туризма
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Грузия все еще не готова принимать массовых туристов / фото Depositphotos

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Об этом сообщает Грузия.online со ссылкой на Агентство гражданской авиации Грузии.

Запрет не касается лишь трех направлений – авиакомпании продолжат выполнять рейсы в Тбилиси из Парижа, Мюнхена и Риги.

«Решение о поэтапном возобновлении воздушного сообщения по другим направлениям будет принято с учетом эпидемиологической ситуации», – отметили в авиационном ведомстве.

При этом ряд авиакомпаний, в том числе Georgian Airways, продолжат выполнять и чартерные рейсы, согласованные с правительством.

В то же время основной поток "летних" туристов в Грузии как раз выпадает на период до конца сентября - начала октября, а потому полноценный туристический сезон в этом году в стране вряд ли произойдет.

Стоит отметить, что ситуация с коронавирусом в Грузии одна из лучших в мире - по состоянию на 17 августа 2020 года с начала пандемии коронавирусной инфекцией там заразились 1341 человек, из них за последние сутки - 5. Побороли недуг 1092 жителей Грузии, жертвами COVID-19 стали 17 человек. 

Туризм в Грузии и коронавирус

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Автор: Марина Григоренко

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