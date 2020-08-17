Отдых в Грузии снова отменяется: местные власти опять продлили ограничения на международные авиарейсы

Запрет не касается лишь трех направлений – авиакомпании продолжат выполнять рейсы в Тбилиси из Парижа, Мюнхена и Риги.

Власти Грузии продлили ограничение на регулярные международные авиарейсы как минимум до 30 сентября 2020 года.

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Об этом сообщает Грузия.online со ссылкой на Агентство гражданской авиации Грузии.

Запрет не касается лишь трех направлений – авиакомпании продолжат выполнять рейсы в Тбилиси из Парижа, Мюнхена и Риги.

«Решение о поэтапном возобновлении воздушного сообщения по другим направлениям будет принято с учетом эпидемиологической ситуации», – отметили в авиационном ведомстве.

При этом ряд авиакомпаний, в том числе Georgian Airways, продолжат выполнять и чартерные рейсы, согласованные с правительством.

В то же время основной поток "летних" туристов в Грузии как раз выпадает на период до конца сентября - начала октября, а потому полноценный туристический сезон в этом году в стране вряд ли произойдет.

Стоит отметить, что ситуация с коронавирусом в Грузии одна из лучших в мире - по состоянию на 17 августа 2020 года с начала пандемии коронавирусной инфекцией там заразились 1341 человек, из них за последние сутки - 5. Побороли недуг 1092 жителей Грузии, жертвами COVID-19 стали 17 человек.

Туризм в Грузии и коронавирус

Грузия, являющаяся довольно популярным направлением среди украинских туристов, прекратила регулярное международное авиасообщение в марте 2020 года.

Туризм для Грузии является важной сферой экономики, и поэтому еще в мае 2020 года власти страны заявили о намерении открыть границы для иностранных туристов уже с 1 июля. Тогда Грузия позиционировала себя как первая в мире страна, объявившая о намерении возобновить прием гостей из-за границы.

В конце июня Грузия передумала открываться для мира с начала июля.

Также ранее сообщалось, что Грузия хочет открыть границы для иностранных граждан, которые планируют жить в стране как минимум 6 месяцев, по специальной программе.

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Автор: Марина Григоренко