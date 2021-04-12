В марте авиакомпания SkyUp перевезла более 127 тысяч пассажиров.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines в марте этого года выполнила 708 пассажирских рейсов (536 чартерных и 172 регулярных), что на 300 рейсов больше, чем в феврале этого же года.

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Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Отмечается, что компания перевезла 127 тыс. 661 пассажира, из них чартерными рейсами – 100 тыс. 485, а регулярными – 27 тыс. 176.

Кроме этого, SkyUp в марте транспортировал пассажирскими рейсами 83 тыс. 855 кг груза.

Пресс-служба подчеркнула, что на сегодня SkyUp работает на уровне 50-60% своих операционных возможностей, что соответствует масштабам начала 2020 года.

«В дальнейшем мы продолжим увеличивать сеть полетов по мере того, как будут открываться границы», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания SkyUp Airlines в 2020 году перевезла 1,25 млн пассажиров, выполнив 8745 рейсов.

Планы SkyUp на лето 2021 года

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, ее учредителем является компания «ACS-Украина» Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

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Автор: Павел Степанец