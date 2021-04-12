Украинская авиакомпания SkyUp Airlines в марте этого года выполнила 708 пассажирских рейсов (536 чартерных и 172 регулярных), что на 300 рейсов больше, чем в феврале этого же года.
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Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
Отмечается, что компания перевезла 127 тыс. 661 пассажира, из них чартерными рейсами – 100 тыс. 485, а регулярными – 27 тыс. 176.
Кроме этого, SkyUp в марте транспортировал пассажирскими рейсами 83 тыс. 855 кг груза.
Пресс-служба подчеркнула, что на сегодня SkyUp работает на уровне 50-60% своих операционных возможностей, что соответствует масштабам начала 2020 года.
«В дальнейшем мы продолжим увеличивать сеть полетов по мере того, как будут открываться границы», - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, авиакомпания SkyUp Airlines в 2020 году перевезла 1,25 млн пассажиров, выполнив 8745 рейсов.
Планы SkyUp на лето 2021 года
- Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с 27 мая этого года запускает рейсы из Киева в турецкий Измир и обратно.
- Также в апреле-мае лоукостер запускает рейсы из Киева, Харькова и Запорожья в Ларнаку (Кипр).
- Кроме того, SkyUp весной-летом продолжит чартерные полеты по десяти популярным туристическим маршрутам.
Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, ее учредителем является компания «ACS-Украина» Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.
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