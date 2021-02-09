Авиакомпания SkyUp Airlines в 2020 году перевезла 1,25 млн пассажиров.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines в 2020 году перевезла 1,25 млн пассажиров, выполнив 8745 рейсов, сообщила пресс-служба компании.

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«В 2020 году мы выполнили 8 тыс. 745 рейсов, которыми перевезли 1 млн 250 тыс. 792 пассажира. Начиная год с вдвое большим флотом, чем в предыдущем году (2019 год начинали с 5 самолетами и только в декабре получили десятый самолет), из-за пандемии и локдауна мы не достигли и половины от запланированного на 2020 год объема перевозок пассажиров», - сказано в сообщении.

Также пресс-служба сообщила, что компания в следующие 5 лет планирует увеличить долю SkyUp на рынке украинских авиаперевозок до 50%, получить еще как минимум 5-7 самолетов, открыть новые базы и расширить перечень услуг.

Авиаперевозки в пандемию коронавируса

Количество авиарейсов в воздушном пространстве Украины, которые Государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения Украины («Украэрорух») обеспечило аэронавигационным обслуживанием в 2020 году, составило 142 047 рейсов, что на 57,6% меньше, чем в 2019 году.

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, ее учредителем является компания «ACS-Украина» Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

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Автор: Павел Степанец