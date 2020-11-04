В столичном Музее в темноте "Третий час после полуночи" до конца ноября 2020 года можно прикоснуться к бюстам выдающихся украинцев и скрытым под ними макетам зданий, которые изображены на шести украинских купюрах серии 2014-2020 годов.
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Так, под Иваном Франко, изображенным на 20 гривнах, можно нащупать Львовский оперный театр. Под Лесей Украинкой с 200-гривневой купюры - башню Луцкого замка. А рядом с Григорием Сковородой, изображенным на 500 гривнах, - Киево-Могилянскую академию, где учился философ, говорится в сюжете ТСН.
Организаторы говорят, что создали макеты, чтобы незрячие люди смогли по-своему увидеть достопримечательности в миниатюре.
Как сообщается на сайте музея, бесплатная тактильная выставка "Украина на ощупь" организована при поддержке Украинского культурного фонда и доступна в общем пространстве музея по предварительному бронированию.
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