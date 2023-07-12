После этого количество людей, приходящих в магазин просто для того, чтобы сделать селфи, резко сократилось.

Исторический гастроном Colmado Múrria в Барселоне ввел плату в размере 5 евро для туристов, которые забивают магазин ради фото, но ничего не покупают.

Гастроном в стиле модерн, который впервые открылся в 1898 году, является одним из самых известных магазинов Барселоны и продает высококачественные продукты питания, в том числе изысканное вино и крафтовые мясо и сыры, пишет The Independent.

Его яркий фасад, оригинальная стойка, мебель из красного дерева, а также застекленные вывески и реклама 1920-х годов делают его привлекательным для посетителей, желающих сфотографировать его и сделать селфи, но ничего не купив.

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Отмечается, что изначально сотрудники гастронома просто пошутили, что они должны начать взимать плату с людей, которые заходят в магазин только для того, чтобы полюбоваться его интерьером, не собираясь тратить деньги. Теперь эта шутка стала реальностью, после того как руководство повесило табличку: "Зайдите (внутрь) просто посмотреть за 5 евро с человека, спасибо".

По словам менеджера магазина Тони Мерино, хотя они еще не брали ни с кого денег, после этого объявления количество людей, приходящих просто для того, чтобы сделать селфи, резко сократилось.

Чрезмерный туризм в Барселоне

В последние годы Барселона ввела многочисленные меры по борьбе с чрезмерным туризмом. Так, в начале этого года столица Каталонии объявила об увеличении муниципального туристического налога. К 2024 году сумма, которую будут платить постояльцы пятизвездочных отелей, вырастет с 5,25 до 6,75 евро за ночь.

Также городской совет Барселоны объявил о "масштабном увеличении" своей муниципальной надбавки, а это означает, что прежний сбор в размере 1,75 евро вырос до 2,75 евро 1 апреля 2023 года и поднимется до 3,25 евро с 1 апреля 2024 года.

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