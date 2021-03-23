Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) не будет ограничивать высадку и посадку пассажиров в поезда во Львовской области как минимум до 30 марта включительно, сообщила корреспонденту УНИАН пресс-служба компании.

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Отмечается, что соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по отнесению Львовской области в перечень «красных» зон эпидопасности.

Согласно сообщению, комиссия будет принимать решение о необходимости ограничения железнодорожных перевозок в зависимости от динамики заболеваемости в регионе в течение недели.

«Укрзализныця» приветствует это решение, которое позволит Львову оставаться контролируемым логистическим хабом для регионов, передвижение по которым сейчас ограничено, сказано в сообщении.

Пресс-служба подчеркнула, что УЗ вместе с Мининфраструктуры и Минздравом следят за ситуацией и готовятся к возобновлению рейсов в регионы с положительной динамикой борьбы с пандемией.

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 марта, компания также сообщила, что не будет ограничивать высадку и посадку в поезда в Киеве, а также в Киевской, Сумской и Одесской областях.

Вчера, 22 марта, Кабинет министров постановил, что региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в областях «красной зоны» будут самостоятельно принимать решения о карантинных ограничениях на автотранспорте и железной дороге.

Также вчера «Укрзализныця» сообщила, что будет ограничивать высадку и посадку пассажиров в «красных» зонах эпидопасности исключительно по решению государственных или региональных комиссий.

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Автор: Павел Степанец