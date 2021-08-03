Власти Кипра изменили правила для пребывания в стране невакцинированных граждан, которые въезжают из-за границы, и иностранцев.
Об этом говорится в указе правительства.
Так, теперь, помимо тестов непосредственно перед поездкой, непривившимся путешественникам придется сдавать ПЦР или экспресс-тест на COVID-19 и на седьмой день после въезда в страну.
Это требование не распространяется на тех, кто переболел коронавирусом в течение последних 180 дней.
Читайте такжеКакие страны мира открыли границы для украинцев (обновляется)Данный протокол действует и для граждан Кипра. Кроме того, невакцинированные киприоты теперь не смогут сдать тест по прилету в Ларнаку или Пафос.
Но даже вакцинированным гражданам, которые прибывают из "красных" стран после сдачи теста придется еще и три дня провести в самоизоляции, после чего сдать тест повторно.
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Кипр разрешил гражданам из Украины въезжать с 1 апреля.
Для этого необходимо за 48 часов до вылета зарегистрироваться на платформе CyprusFlightPass, где можно загрузить копию COVID-сертификата на английском языке.
На сегодняшний день кипрские власти признают вакцины:
- Janssen (Johnson & Johnson);
- Vaxzervia (AstraZeneca);
- Cominarty (Pfizer-BioNTech);
- Spikevax (Moderna);
- "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V);
- BBIBP-CorV (Sinopharm);
- CoronaVac (Sinovac).
Невакцинированным пассажирам необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста, полученный в течение 72 часов до вылета. После прилета придется пройти повторный тест.
Привившиеся туристы освобождаются от необходимости сдавать ПЦР-тесты.