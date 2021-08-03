Тем, кто отказался прививаться от коронавируса, придется сдать тест на COVID-19 на седьмой день после въезда.

Власти Кипра изменили правила для пребывания в стране невакцинированных граждан, которые въезжают из-за границы, и иностранцев.

Об этом говорится в указе правительства.

Так, теперь, помимо тестов непосредственно перед поездкой, непривившимся путешественникам придется сдавать ПЦР или экспресс-тест на COVID-19 и на седьмой день после въезда в страну.

Это требование не распространяется на тех, кто переболел коронавирусом в течение последних 180 дней.

Читайте такжеКакие страны мира открыли границы для украинцев (обновляется)Данный протокол действует и для граждан Кипра. Кроме того, невакцинированные киприоты теперь не смогут сдать тест по прилету в Ларнаку или Пафос.

Но даже вакцинированным гражданам, которые прибывают из "красных" стран после сдачи теста придется еще и три дня провести в самоизоляции, после чего сдать тест повторно.

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Кипр разрешил гражданам из Украины въезжать с 1 апреля.

Для этого необходимо за 48 часов до вылета зарегистрироваться на платформе CyprusFlightPass, где можно загрузить копию COVID-сертификата на английском языке.

На сегодняшний день кипрские власти признают вакцины:

Janssen (Johnson & Johnson);

Vaxzervia (AstraZeneca);

Cominarty (Pfizer-BioNTech);

Spikevax (Moderna);

"Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V);

BBIBP-CorV (Sinopharm);

CoronaVac (Sinovac).

Невакцинированным пассажирам необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста, полученный в течение 72 часов до вылета. После прилета придется пройти повторный тест.

Привившиеся туристы освобождаются от необходимости сдавать ПЦР-тесты.

Автор: Станислав Кожемякин