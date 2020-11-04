Количество туристов пока ограничено, и все они должны соблюдать определенные требования.

В индийском парке дикой природы Казиранга после семи месяцев карантина возобновили популярное сафари со слонами.

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Как говорится в сюжете ТСН, на данный момент экскурсии разрешили для ограниченного количества людей. Поехать на сафари может до 37 человек одновременно, при этом они должны соблюдать дистанцию и рекомендации медиков. Длится прогулка около часа.

Первая группа сафари-туристов за это время успела посетить район, где обитает редкий индийский носорог. Кроме него в парке можно встретить слонов, тигров, бизонов, оленей и леопардов.

Туризм и коронавирус

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Автор: Марина Григоренко