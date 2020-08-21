Словения внесла Украину в "красный список": после въезда самоизоляция
Словения внесла Украину в "красный список", и с 21 августа украинские граждане, прибывающие в страну, должны пройти обязательную самоизоляцию.
Читайте такжеЕще 13 стран открыли свои границы для украинцевКак сообщает "Европейская правда", соответствующие обновления опубликованы на сайте словенского правительства. Так, согласно нововведениям, с 06:00 21 августа на двухнедельную самоизоляцию должны отправиться все, кто прибывает в Словению из Украины, кроме отдельных категорий граждан, в отношении которых действуют другие правила.
В "красный список" Словении включены 74 государства. Кроме Украины, в нем есть Россия, Молдова, Сербия, Черногория, Хорватия, Албания, Бельгия и другие. В "зеленом списке" Словении 19 стран, по возвращении из которых самоизоляция не нужна.
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