Бортпроводники специально снижают температуру в салоне самолета по одной причине.

Путешествуя в жаркие страны, одетые в летние вещи пассажиры самолетов часто ощущают сильный холод на борту, и этому есть простое объяснение.

Оказывается, бортпроводники специально снижают температуру в салоне самолета, чтобы облегчить полет пассажирам, которые плохо себя чувствуют на борту, пишет The Sun со ссылкой как на бортпроводников, так и на ученых.

В частности, стюардесса Кристи Кербель рассказала New York Times: "Вот секрет бортпроводника: иногда мы намеренно держим самолет холодным. Людям, которые борются с воздушной болезнью, жара усугубляет ситуацию. Мы не хотим, чтобы кто-то использовал эти бумажные пакеты (если стошнит – ред.)".

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В то же время профильные эксперты подтверждают, что низкие температуры в самолетах могут предотвратить потерю сознанию пассажирами.

Исследование ASTM International показало, что пассажиры легче теряют сознание во время полета из-за гипоксии. Обморок случается, когда ткани тела не получают достаточного количества кислорода, и это состояние только ухудшается из-за высокого давления в кабине и высоких температур.

Именно поэтому, чтобы уменьшить количество инцидентов, авиакомпании решили сделать свои салоны прохладными после взлета. Тем более, что известны случаи, когда гипоксия привела к авиакатастрофе – в 2005 году на рейсе из Кипра в Грецию упало давление в кабине, что привело к потере сознания экипажем и, в конечном итоге, к падению самолета, в результате чего все находившиеся на борту погибли.

В то же время Хайди Фергюсон, проработавшая стюардессой 20 лет, в интервью Best Life рассказала, почему одни сиденья в самолетах холоднее других: "Самые холодные места в самолете – у окна. Система вентиляции находится прямо над ними, а температура воздуха на большинстве рейсов очень низкая".

При этом популярная в TikTok стюардесса Виктория добавила, что следует избегать рядов с 7 по 15, так как там тоже может быть холоднее. Также стоит держаться подальше от рядов возле выходов.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, какие пассажиры больше всего раздражают попутчиков на борту самолета.

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