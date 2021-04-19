Мутации коронавируса были обнаружены у 223 человек в Гонконге.

Администрация Гонконга до 20 апреля вводит запрет на прибытие туристов из Индии, Пакистана и Филиппин.

Об этом сообщает газета South China Morning Post.

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Решение было принято после того, как в гонконгском районе Джордан был зафиксирован второй случай передачи коронавируса мутации N501Y от одного местного жителя к другому.

Мутация коронавируса: что известно

Мутации коронавируса были обнаружены у 223 человек в Гонконге, однако вплоть до 16 апреля все подобные случаи были завозными.

Пока неясно, как мутация N501Y попала в город. Жители дома в районе Джордан, где живет первый заразившийся мутацией N501Y, помещены на 21-дневный карантин.

Коронавирус в Гонконге обнаружен у 11 683 человек, 209 больных умерло.

За минувшие сутки в городе было выявлено 30 новых случаев (29 из них — завозные). Это наибольшее число случаев, отмеченных за один день в Гонконге с 15 марта.

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Автор: Елена Коваленко