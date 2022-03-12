Компания предлагает скидку в 95%.

Финская авиакомпания Finnair поддерживает украинцев и предоставляет скидку 95% на авиабилеты из Варшавы, Гданьска, Кракова, Будапешта и Праги в Хельсинки в марте.

Об этом сообщает LowcostAvia.

"Финская авиакомпания Finnair объявила о поддержке украинцев и предоставляет скидку 95% на авиабилеты из Варшавы, Гданьска, Кракова, Будапешта и Праги в Хельсинки. Купить авиабилеты со скидкой можно на официальном сайте авиакомпании при условии использования кода Ukraine95. Предложением можно воспользоваться на рейсы в марте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Finnair также сообщила, что поддерживает жертв войны в Украине через UNICEF, а клиенты авиакомпании направили на благотворительность в пользу Украины бонусных миль на более 200 тысяч евро.

Справка УНИАН. Finnair — крупнейший авиаперевозчик в Финляндии, который осуществляет как внутренние, так и международные рейсы.

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