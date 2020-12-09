В Риме торжественно зажгли рождественскую елку
В Риме торжественно зажгли елку. Из-за карантина мэр города нажала кнопку подсветки дерева дистанционно. Читайте такжеИспания планирует принимать туристов уже с марта
Об этом говорится в сюжете ТСН. Но сдержать горожан, желающих посмотреть на действо, это не помогло.
Сотни людей пришли рассмотреть 23-метровую елку, украшенную звездой, гирляндами, красными и золотыми шариками.
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