Сотни людей пришли посмотреть на 23-метровую елку.

В Риме торжественно зажгли елку. Из-за карантина мэр города нажала кнопку подсветки дерева дистанционно. Читайте такжеИспания планирует принимать туристов уже с марта

Об этом говорится в сюжете ТСН. Но сдержать горожан, желающих посмотреть на действо, это не помогло.

Сотни людей пришли рассмотреть 23-метровую елку, украшенную звездой, гирляндами, красными и золотыми шариками.

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Автор: Ольга Робейко