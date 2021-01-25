Под запрет попали живые концерты на яхтах и в плавучих ресторанах.

В Дубае запретили проведение живых концертов на лодках, яхтах и в плавучих ресторанах.

Читайте такжеАбу-Даби открывается для международных туристовСоответствующее распоряжение выпустило Морское управление Дубая. Оно будет действовать до особого распоряжения.

В частности, запрет был введен на проведение живых концертов в отелях и ресторанах. Речь идет в том числе о выступлениях диск-жокеев, танцевальных и музыкальных коллективов. Решение было принято в высокий туристический сезон, когда заполняемость гостиниц превысила 70%.

Кроме этого, ранее были выпущены предписания в работе ресторанов. В частности, в ресторанах, кафе и других заведениях общественного питания на фоне роста числа случаев заражения COVID-19, дистанция между столами должна быть увеличена с двух до трех метров. Кроме того, разрешенное число гостей за одним столом снижается с 10 до семи в ресторанах, до четырех – в кафе, передают russianemirates.com.

Власти Дубая также обновили правила организации свадеб, приемов и общественных мероприятий. В частности, на свадьбы и другие собрания разрешено приглашать максимум 10 человек, при этом они должны быть ближайшими родственниками. Правила распространяются на мероприятия, проводимые как в частных домах, так и в гостиницах и банкетных залах, и вступают в силу с 27 января 2021 года.

Коронавирус в ОАЭ

За последние недели число случаев заражения COVID-19 в стране выросло в разы. Если в конце декабря 2020 года фиксировалось в среднем около тысячи случаев заражения в день, то за последние две недели выявляется около 3500 случаев ежесуточно.

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Автор: УНИАН