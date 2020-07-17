Украинцам рассказали, как попасть на курорты Азовского моря, избежав пробок из-за ремонта дорог (схема)

На данный момент в Запорожской области продолжаются строительные работы сразу на трех автомобильных дорогах, в том числе на Бердянск.

Для удобства всех, кто в ближайшее время планирует отдых на Азовском море, "Укравтодор" разработал рекомендуемые схемы объезда дорожных ремонтов, чтобы избежать заторов на дорогах.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Украины Врадислав Криклий.

Как отметил Криклий, сейчас в Запорожской области продолжаются строительные работы сразу на 3-х автомобильных дорогах:

📍М-18 Харьков – Симферополь

📍Н-30 Васильевка – Бердянск

📍Т-04-01 Днепр - Васильковка - Покровское - Гуляйполе - Пологи - Мелитополь

В целом, по словам министра, в 2020 году в Запорожской области запланирован ремонт более 200 км автодорог, а по всей Украине – более 6000 км.

Как сообщал УНИАН.Туризм, с 16 июля 2020 года в поездах дальнего следования, в том числе до украинских морских курортов, начали продавать билеты на 100% мест.

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