Последний шаг для признания наших сертификатов - политическая часть взаимопризнания.

Сертификаты о вакцинации от COVID-19 в мобильном приложении "Дія" успешно прошли техническую оценку в Европейском Союзе.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Сегодня COVID-сертификаты в "Дії" успешно прошли техническую оценку в ЕС. На шаг ближе к признанию наших COVID-документов в Европе", - написал он.

По его словам, техническая команда ЕС высоко оценила сроки реализации, точность и соответствие украинских документов требованиям ЕС, а именно стандарту EU Digital Covid Certificate Еврокомиссии.

Читайте такжеВ ЕС должны в ближайшее время разрешить въезд для привитых вакциной CoronaVac - ЛяшкоФедоров подчеркнул, что последний шаг для признания наших сертификатов - политическая часть взаимного признания, а именно согласование от Еврокомиссии и подписания соответствующего Меморандума.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 июля началась пилотная эксплуатация в тестовом режиме так называемых "ковидных сертификатов". Это документ, который будет генерироваться в приложении "Дія" или на портале "Дія". Для того чтобы его сгенерировать, человек должен пройти полный курс вакцинации и дать запрос в "Дії" для генерирования этого сертификата.

По словам гендиректора Центра общественного здоровья Украины Романа семьи, украинские COVID-сертификаты будут признаваться в Европейском Союзе, но многие страны еще не разрешили въезд украинцам в период пандемии.

5 июля сертификаты стали доступны первым пользователям мобильного приложения и портала "действие".

Автор: Павел Степанец