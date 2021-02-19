Инсталляция позволит местным жителям и туристам познакомиться с наследием ОАЭ.

Новая потрясающая арт-инсталляция открылась в эмирате Шарджа, на острове Al Noor Island. Планируется, что творение местной художницы Аззы Аль Кубейси под названием The Swing ("качели") привлечет на остров любителей отдыха на природе и романтики.

Читайте такжеОпределены города мира с лучшими туристическими брендамиС качелей открывается великолепный панорамный вид на культурную столицу ОАЭ. Инсталляция украшена узорами в виде ветвей и листьев гафовых и пальмовых деревьев.

По словам художницы, качели призваны напомнить туристам о тех минутах, которые местные жительницы проводили в ожидании из моря своих мужей – ловцов жемчуга.

Инсталляция позволит местным жителям и туристам познакомиться с наследием ОАЭ. «Качели отсылают нас в донефтяную эпоху, когда во время сезона ловли жемчуга женщины стояли на берегу и в страхе ожидали возвращения своих мужей из моря», - сказала Азза Аль Кубейси.

На острове Al Noor Island также находится павильон бабочек Butterfly House, безмятежная зона для чтения Literature Pavilion и современные скульптуры, созданные художниками с мировым именем. Сквозь живописные сады вьется дощатый тротуар протяженностью 3,5 км, передают russianemirates.com

Ночью остров преображают световые инсталляции. Наполненный порхающими бабочками, павильон с тропической биосферой и художественная инсталляция OVO в форме яйца.

Благодаря наличию кафе и огромной детской площадки с горками, качелями и лестницами, этот остров идеально подходит для семейного времяпровождения.

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Автор: УНИАН