Грузия приостанавливает прямые рейсы в Италию и вводит карантин для некоторых иностранцев

Грузия вводит новые ограничения для своих граждан и иностранцев, которые прибывают из стран с высоким уровнем распространения коронавируса.

Грузия временно прекратила прямое авиасообщение с Италией из-за вспышки коронавируса и ввела новые ограничения для прибывших из стран с быстрым распространением COVID-19.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на грузинскую редакцию "Радио Свобода", так решили на заседании межведомственного совета в правительстве Грузии.

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Также Грузия вводит новые ограничения для своих граждан и иностранцев, которые прибывают из стран с высоким уровнем распространения коронавируса - Китая, Ирана, Италии, Южной Кореи.

После возвращения в страну из государств, которые ВОЗ считает странами с эпидемическим риском, граждане Грузии должны пройти интенсивную проверку во время пересечения границы и пройти обязательную 14-дневную процедуру карантина.

Иностранные граждане, приехавшие в Грузию в течение последних 14 дней или путешествовавшие по странами с высоким уровнем распространения инфекции, должны пройти тщательную проверку и 14-дневный карантин.

Они также должны будут показать на границе справку об отсутствии заражения вирусом.

По состоянию на сегодня в Грузии выявлено девять случаев заражения новым коронавирусом, все пациенты - грузины.