Одессу и столицу Греции соединит прямой авиарейс
14:22, 13 января 2020Новости туризма
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Бронирование билетов уже доступно.
Иллюстрация \ REUTERS
С 24 апреля украинская авиакомпания Jonika Airlines запускает прямой рейс из Одессы в столицу Греции Афины.
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Бронирование билетов уже доступно. Информация об этом размещена на официальной странице авиаперевозчика. Питание на борту бесплатное. Норма бесплатного провоза багажа составляет 25 кг, а также ручная кладь до 7 кг.
Кроме этого лоукостер также свяжет прямыми рейсами Афины с Киевом и Львовом.
Jonika Airlines («Джоника Эйрлайнз») – ориентированная на выполнение регулярных внутренних и международных рейсов. Компания основана в 2016 году.
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