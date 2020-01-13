Одессу и столицу Греции соединит прямой авиарейс

Бронирование билетов уже доступно.

С 24 апреля украинская авиакомпания Jonika Airlines запускает прямой рейс из Одессы в столицу Греции Афины.

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Бронирование билетов уже доступно. Информация об этом размещена на официальной странице авиаперевозчика. Питание на борту бесплатное. Норма бесплатного провоза багажа составляет 25 кг, а также ручная кладь до 7 кг.

Кроме этого лоукостер также свяжет прямыми рейсами Афины с Киевом и Львовом.

Jonika Airlines («Джоника Эйрлайнз»‎) – ориентированная на выполнение регулярных внутренних и международных рейсов. Компания основана в 2016 году.