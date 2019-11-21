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Украинцам разрешили вдвое дольше находиться в Аргентине без виз

15:41, 21 ноября 2019
Новости туризма
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Аргентинцам также разрешили приезжать без визы на 180 дней / prompolit.info

Как говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Украины, 21 ноября 2019 года министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко принял посла Аргентины в Украине Элену Микусински.

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В частности, они подписали протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством Аргентинской Республики об отмене виз, которым предусматривается взаимное увеличение срока безвизового пребывания граждан Украины и Аргентины вдвое (с 90 дней в течение года до 90 дней в течение 180 дней).

Также во время встречи стороны обсудили широкий круг вопросов повестки дня украинско-аргентинских отношений, отметив важность активизации политического диалога на высоком и высшем уровнях, а также эффективное взаимодействие на полях международных организаций.

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Теги: #Аргентина#виза