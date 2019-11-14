Ryanair с января запустит рейсы из Херсона в Катовице

Полеты начнут выполняться с 15 января 2020 года с частотой два раза в неделю по средам и воскресеньям.

Ryanair анонсировал открытие третьего по счету маршрута из Херсона - в Катовице, которое расположено в 80 км от Кракова, и открыл продажи билетов.

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Полеты начнут выполняться с 15 января 2020 года с частотой два раза в неделю по средам и воскресеньям. В Ryanair подчеркнули, что новый маршрут станет частью зимнего и летнего расписания полетов 2020 года, пишет avianews.

В системе бронирования указывается, что фактическим оператором станет входящая в группу Ryanair польская бюджетная авиакомпания Buzz, ранее носившая имя Ryanair Sun.

Билеты в одну сторону продаются по цене от 20 евро. Самый дешевый тариф включает перевозку только небольшой ручной клади с габаритами до 40х25х20 см без ограничения по весу.