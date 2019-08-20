День независимости Украины: в столице утвердили программу праздничных мероприятий

Главные празднования пройдут на Софийской площади, Майдане Незалежности 23 и 24 августа.

В Киеве утвердили программу мероприятий, посвященную Дню Государственного флага и 28-й годовщине независимости Украины.

Соответствующее распоряжение КГГА №1467 от 16 августа размещено на официальном портале столичной власти.

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Согласно документу, координация вопросов, связанных с проведением запланированных мероприятий, возложена на Департамент общественных коммуникаций КГГА и управление организационной работы и региональных связей.

В рамках празднований уже открылась тематическая выставка цветов на территории Печерского ландшафтного парка, которая продлится до 15 сентября, а также фотовыставка «Украина моя» в Национальном историко-архитектурном музее «Киевская крепость», которая будет действовать до 31 августа.

Главные празднования пройдут на Софийской площади, Майдане Незалежности 23 и 24 августа.

Так, 23 августа состоится церемония торжественного поднятия Государственного флага Украины на Софийской площади (09.00), а вечером - художественный проект «Тебе, Независимая Отчизна» (18.00).

Согласно документу, в этот день также церемонии поднятия государственного флага пройдут в районах города и возле Киевской горгосадминистрации (10.00). Праздничные тематические концерты пройдут в парках им. Шевченко, «Победа» и Голосеевском.

Также 23 августа возле здания КГГА состоится торжественное вручение паспортов гражданина Украины юношам и девушкам столицы, достигшим значительных успехов в учебе, спорте, искусстве.

Возле Стеллы Победы 23 августа состоится открытие выставки ретроавтомобилей, а также предусмотрено провести соревнования на ретроавтомобилях для установления рекорда Украины. Выставка продлится до 25 августа включительно.

24 августа торжественные мероприятия с участием руководства государства и города пройдут на Майдане Незалежности и на аллее Героев Небесной сотни (09.30-11.00). Предусмотрено возложение цветов к памятникам, местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства, участников антитеррористической операции. В 13.00 возле здания КГГА начнется праздничный концерт по случаю 28-й годовщины независимости Украины, после которого проведут фестиваль этнических общин «Этнический веночек» (16.00-19.30).

На Крещатике также состоятся: акция «Украина единая» Киевского городского автоклуба (от ул. Б.Хмельницкого до бульв. Т. Шевченко, 15.00-22.00) уличный социальный фестиваль «Карта мечты-2019» (от Прорезной до здания Главпочтамта, 13.00-17.00).

Состоится в этот день массовый «Забег в вышиванках» (Русановская набережная - Княжий затон, 09.00-13.00).

Среди других мер, в частности, парусная регата на Днепре (6-й причал Киевского речного вокзала); на Певческом поле художественный проект «Моя Независимость», праздничная концертная программа на Контрактовой площади.

Предусмотрены тематические мероприятия в районах города, в частности это художественные и просветительские мероприятия, которые продлятся до конца августа и в сентябре.

В рамках празднования годовщины Независимости Украины 28 августа планируется провести мероприятие, посвященное памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость страны - 10.00-12.00 по адресу Воздухофлотский проспект, 25, а также 16.00-17.00 на Михайловской площади.

Как сообщал УНИАН, 9 июля новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместо парада на День Независимости Украины в этом году государство выделит 300 млн грн на выплаты премий военнослужащим.

Военный парад на День Независимости в Киеве не будет проходить впервые с 2014 года.

30 июля руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что на День Независимости на Крещатике в Киеве вместо военного парада состоится Шествие достоинства с участием военнослужащих, ветеранов АТО, медиков, учителей, спортсменов, дипломатов и волонтеров. По его словам, в шествии примут участие Зеленский и руководство государства.