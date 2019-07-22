Домой вернулся первый украинец, совершивший кругосветное путешествие (фото, видео)

Кругосветное путешествие стартовало 15 октября 2018 года и продолжалось 280 дней.

В Украину вернулся известный блогер Артемий Сурин, который первым из украинцев совершил кругосветное путешествие.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, вчера пограничники первыми встретили Сурина, который прибыл паромом в морской порт «Черноморск» (Одесская обл.).

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«Вчера вернулся Артемий Сурин - путешественник, бренд-посол Украины, который впервые в истории Украины совершил кругосветное путешествие. Морской паром «Грейсвальд», на борту которого Сурин отправился к украинскому берегу из грузинского Батуми, прибыл к «Черноморск», - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, на паромной переправе путешественника встретили пограничники Одесского отряда во главе с начальником управления пограничного контроля Администрации Госпогранслужбы Юрием Лысюком. Среди тех, кто встретил, была генеральный директор Книги рекордов Украины Анна Крисюк.

Отмечается, что путешествие под названием Big Circle стартовало 15 октября 2018 года и продолжалось 280 дней.

«Впервые в истории страны украинец совершил кругосветное путешествие по канонам Лондонского королевского географического союза: побывал на всех шести континентах, в 40 странах и пересек все меридианы планеты, не воспользовавшись ни одним самолетом. Также Сурин дважды пересек экватор и преодолел 100 тыс. км землей, реками, морями и океанами», - сообщили в управлении.

Представители Национального реестра Украины провели официальную проверку возможных рекордов.

По данным ведомства, после соответствующих формальностей зафиксированные рекорды будут автоматически направлены в Книгу рекордов Гиннеса, и представлены в более чем 25 странах мира.

Во время мероприятия Сурин рассказал о своем путешествии, представил фото-видео карту движения, и поделился впечатлениями о своем аресте за обвинения в шпионаже и тюремном заключении в Иране.

По словам Крысюк, зафиксировано три рекорда Украины в категории «Путешествия», которые установил известный украинский блогер – обогнул Землю за 280 дней, пересек 6 континентов без авиаперелетов, совершил кругосветное путешествие и заснял его с дрона.