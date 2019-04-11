В Париже откроется первый в мире плавучий арт-центр

Музей будет работать круглый год, а вход в него будет бесплатным.

В столице Франции откроется первый в мире плавучий музей.

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Как сообщает ТСН со ссылкой на Fluctuart, открытие арт-центра запланировано на май этого года. Трехэтажный плавучий музей будет расположен рядом с Мостом Инвалидов вблизи берегов реки Сены.

В музее будут представлены работы французских и художников со всего мира. На открытии музея будут представлены работы американской художницы Swoon.

С крыши плавучего музея будет открываться панорамный вид на реку Гран-Пале. Гостям предлагают позавтракать или посетить детские художественные мастер-классы.

Проект стал победителем конкурса Reinventer la Seine 2017 года, на котором выбирали идеи для переосмысления пространства города.