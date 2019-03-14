цей матеріал доступний українською

На Кировоградщине открыли музей пуговиц (видео)

11:55, 14 марта 2019
Новости туризма
21 0

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Нью-Йорке открыли музей щенков (видео)

Местные художники-волонтеры планировать организовать художественную галерею для художников начинающих, а еще и открыли музей, посвященный фурнитуре одежды. Сейчас в нем десятки тысяч экспонатов, в том числе и уникальных.

В планах волонтеров систематизировать коллекцию, обустроить музейные витрины и исследовать наиболее ценные экземпляры.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #музей#Кировоградщина