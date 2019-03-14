На Кировоградщине открыли музей пуговиц (видео)
11:55, 14 марта 2019Новости туризма
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Волонтеры случайно обнаружили целую коллекцию старинной фурнитуры для одежды.
На Кировоградщине открыли музей пуговиц
Музей пуговиц чисто случайно открыли на Кировоградщине - в центре Александрии.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Местные художники-волонтеры планировать организовать художественную галерею для художников начинающих, а еще и открыли музей, посвященный фурнитуре одежды. Сейчас в нем десятки тысяч экспонатов, в том числе и уникальных.
В планах волонтеров систематизировать коллекцию, обустроить музейные витрины и исследовать наиболее ценные экземпляры.
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