На Кировоградщине открыли музей пуговиц (видео)

Волонтеры случайно обнаружили целую коллекцию старинной фурнитуры для одежды.

Музей пуговиц чисто случайно открыли на Кировоградщине - в центре Александрии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Местные художники-волонтеры планировать организовать художественную галерею для художников начинающих, а еще и открыли музей, посвященный фурнитуре одежды. Сейчас в нем десятки тысяч экспонатов, в том числе и уникальных.

В планах волонтеров систематизировать коллекцию, обустроить музейные витрины и исследовать наиболее ценные экземпляры.