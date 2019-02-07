Не Париж: ко Дню влюбленных эксперты назвали самый романтичный город мира

Французская столица заняла лишь четвертую строчку.

Международный сервис бронирования составил свой рейтинг самых романтичных городов мира, который возглавил Нью-Йорк.

Читайте такжеЧто подарить девушке или жене на 14 февраля: идеи для подарков

Об этом рассказали в эфире "Сниданка 1+1", передает ТСН. Отмечается, что эксперты проанализировали 66 городов по всему миру. При этом они учитывали несколько факторов. В частности, высока ли вероятность, что предложение о браке сделают именно здесь - на основе хэштэгов. А также количество романтических сообщений о городе в соцсетях.

"Итак, романтическим лидером в мире стал Нью-Йорк. Здесь есть много идеальных мест, где можно незабываемо провести время вдвоем. Например, Центральный парк или Empire State Building, откуда открывается потрясающий вид на американский город. На втором месте - Лондон. За последние полгода столицу Великобритании обозначили в Instagram, вспоминая предложение руки и сердца, почти 2 тысячи раз", - рассказали в студии.

В топ-10 самых романтичных городов также вошли: Лос-Анджелес, Париж, Чикаго, Берлин, Сан-Франциско, Сидней, Майами и Мельбурн.

Как сообщал УНИАН, Украина попала в топ-50 самых "инстаграмных" стран мира 2019 года.