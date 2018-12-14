Рождественскую ярмарку в Страсбурге открыли после теракта

Решение принято в связи с ликвидацией террориста.

В пятницу, 14 декабря, в Страсбурге под усиленной охраной открыли традиционную рождественскую ярмарку, на котором несколько дней назад произошел теракт с тремя погибшими и тринадцатью ранеными.

Об этом сообщает Reuters.

Решение вновь открыть ярмарку было принято руководителями силовых структур и местными властями после того, как французская полиция ликвидировала 29-летнего Шерифа Шеката, открывшего огонь по прохожим и полицейским в центре города.

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«Я думаю, что это поможет вернуться к жизни, которую можно назвать нормальной. Со смертью этого террориста... граждане, как и я, испытали облегчение», - заявил мэр Страсбурга Роланд Райс, назвав вооруженное нападение бесспорным террористическим актом.

Как сообщалось ранее, в ночь на среду, 12 декабря, мужчина несколько раз открывал огонь из автоматического оружия в центре Страсбурга. В результате теракта 3 человека погибли и 13 были ранены.

Впоследствии "страсбургский террорист" рассказал о мотивах своего нападения водителю такси.

Правоохранители локализовали злоумышленника в одном из южных районов Страсбурга, где он скрывался в последние два дня, после атаки.

Преступником оказался 29-летний Шериф Шекат, при попытке задержания он открыл огонь по полицейским и был застрелен.