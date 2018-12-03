Сотни британцев в костюмах Санта-Клауса пробежали по улицам Ливерпуля (фото, видео)

Тем временем в США Санты не бегали, а катались на лыжах.

Гонки для Санта-Клаусов. Сотни британцев в костюмах главного рождественского персонажа пробежали по улицам Ливерпуля.

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С искусственными бородами и в ярких нарядах преодолели 5 километров.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Тем временем в США Санты не бегали, а катались на лыжах. В американском штате Мэн устроили традиционное "воскресенье Санты" - 19 год подряд фанаты зимнего спорта собираются на заснеженных склонах. Кроме веселых гонок, Санты еще и помогают. Обязательное требование для каждого участника - это 20 долл на благотворительность.