Сотни британцев в костюмах Санта-Клауса пробежали по улицам Ливерпуля (фото, видео)
12:46, 03 декабря 2018Новости туризма
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Тем временем в США Санты не бегали, а катались на лыжах.
Гонки для Санта-Клаусов. Сотни британцев в костюмах главного рождественского персонажа пробежали по улицам Ливерпуля.
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С искусственными бородами и в ярких нарядах преодолели 5 километров.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Тем временем в США Санты не бегали, а катались на лыжах. В американском штате Мэн устроили традиционное "воскресенье Санты" - 19 год подряд фанаты зимнего спорта собираются на заснеженных склонах. Кроме веселых гонок, Санты еще и помогают. Обязательное требование для каждого участника - это 20 долл на благотворительность.
Сотни британцев в костюмах Санта-Клауса пробежали по улицам Ливерпуля
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