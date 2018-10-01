Открыто движение по самому длинному мосту над морем (видео)

Благодаря мосту путешествие из Гонконга до Чжухая сократится с 3 часов до 30 минут.

В Китае запущено движение автобусов по самому длинному мосту в мире, возведенному над морем.

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Трансграничные автобусы начали движение по мосту Гонконг-Чжухай-Макао, сообщает агентство Синьхуа.

Все основные элементы объекта протяженностью 55 км уже полностью достроены.

Масштабный проект готовили шесть лет, на строительство ушло еще восемь лет.

Благодаря мосту путешествие из Гонконга до Чжухая сократится с 3 часов до 30 минут. Официально полное движение по мосту будет открыто до конца года.