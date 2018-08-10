"В Египте за такие деньги нас вылизывают": журналисты показали, кто отдыхает в Крыму (видео)

15:39, 10 августа 2018
Новости туризма
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Туристы жалуются на сервис / Скриншот

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Так, журналисты нашли отдыхающих из Москвы, Нижнего Тагила, Краснодарского края, Магадана, Санкт-Петербурга. Также встретили и туристов из Николаева и Кривого Рога, говорится в сюжете "Радио Свобода".

СМИ подсчитали, что стоимость отдыха в Ялте в стандартном отеле составляет 86 тысяч гривень за 12 суток.

"За эти деньги в Турции и Египте мы уже бы строили. Там за такие деньги нас вылизывают. А тут приезжаешь - тебе еще и плюют", - говорит туристка.

Как сообщал УНИАН, пляжи в оккупированном Россией Севастополе в Крыму не страдают от наплыва туристов, несмотря на разгар сезона. Об этом можно судить по снимкам, сделанным с веб-камер, установленных на популярных пляжах курорта.

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Теги: #Крым#туристы#крымский мост